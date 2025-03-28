Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/770 Esas

KARAR NO: 2024/828

Davacı Leyla Tugayoğlu Basmakcı, Davalı Muhammed Enes Basmakcı arasında mahkememizde görülen Anlaşmalı Boşanma davası nedeni ile;

Davalı Muhammed Enes Basmakcı (TC-350.....812)'nın dosyada bulunanUncalı mah. 1270 sok. N:35E İç kapı no:4 Konyaaltı Antalya adresine tebligatın yapılamadığı ve geçerli adresinin de kolluk kuvvetleri aracılığı ile yapılan araştırmada tespit edilemediği görülmüş olup, gerekçeli kararın ilanen yapılmasına, 18/11/2024 tarihli karar ile tarafların BOŞANMALARINA, taraflar arasında yapılan 18/11/2024 hakim havaleli anlaşma protokolünün aynen tasdikine karar verilmiştir.

İş bu hükmün davalı MUHAMMED ENES BASMAKCI (TC-350.....812)'ya İLANEN TEBLİĞİNE, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine İstinaf yolu açık olmak üzere, istinaf kanun yoluna başvurmaması durumunda kararın kendi yönünden kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 25/02/2025