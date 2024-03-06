T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/86

KARAR NO: 2023/770

Mahkememizin2021/86 esas, 2023/770 sayılı kararı ile; "Orhan ve Kıymet oğlu, 10/06/1971 İstanbul doğumlu, sanık Şenol ULUKAN hakkında;

"Sahte Fatura Düzenlemek" suçundan 213 sayılı yasanın 359/b, TCK'nın 43/1, 62, 53, 58 maddeleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, '' Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek '' suçundan 213 sayılı yasanın 359/a-2, TCK'nın 62, 53, 58 maddeleri uyarınca15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık ŞENOL ULUKAN'a gerekçeli karar ve katılan kurum vekili Av. Özlem Hafize Ünal'ın 28/11/2023 tarihli istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelenerek istinaf yolu açık olmak ve yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.26/02/2024