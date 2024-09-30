Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:01

T.C. ANTALYA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2023/738 Karar No: 2024/497

SANIK : MURAT BÖNCE, Mulla ve Yadigar oğlu, 30/05/1981 doğumlu, Hatay KırıkhanÖzsoğuksu

Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Adresi Meçhul

Mahkememizin 26/06/2024 tarih ve2023/738 Esas - 2024/497 Kararsayılı kararıyla sanık Murat Bönce'ninbina içinde muhafaza altınla alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h,168/1, 62/1, 53/1, 58/6 maddeleriuyarınca1 yıl 4 ay 20 günhapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında 2. defa mükerrir infaz rejimiuygulanarak cezanın çektirilmesine karar verilmiş karar verilmiş olup, sanıktarafından 03/07/2024 tarihlidilekçeylekarar istinaf edilmiş ise de, kararın sanığatebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmaya rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğianlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasa'nın28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetininsanığa ilanen tebliğine,aynı yasanın 31. Maddesigereğinceilanın yayımlandığıtarihten itibaren 15 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer NöbetçiAsliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe vermek suretiylekararın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluaçık olduğu hususu ile tarafınızcaistinaf dilekçesi verildiğianlaşıldığından,kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesinin verilebileceği hususları İLANENtebliğolunur.