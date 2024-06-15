T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

2022/377 ESAS 2024/6 KARARKamu Malına Zarar Verme suçundan sanık Ayoub ve Kubra oğlu, 07/07/1985 Saveh doğumlu sanık YAGHOUB HENDELI hakkında 10 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına, ertelenmesine, 1 Yıl Süre ile Denetime Tabi Tutulmasına karar verildiği iş bu kararın tüm aramalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 12/06/2024