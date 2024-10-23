T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

Sayı: E.65139935-2021/631-Ceza Dava Dosyası 18.10.2024 İLAN METNİ ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2021/631 ESAS

2024/325 KARAR

Sanık Salih ve Nezihe oğlu, 05/02/1974 Halep d.lu Ali MUSA'nın Bedirhan GÖKÇİMEN'e yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği sabit olmadığından CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, Yaşar GÖKÇİMEN'e yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği sabit olmadığından CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Sanık Ali ve Hadice oğlu, 15/06/1997 Halep d.lu Salih MUSA'nın Yaşar GÖKÇİMEN'e yönelik hakaret suçundan açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 73/4, CMK.nun 223/8. Maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, Bedirhan GÖKÇİMEN'e yönelik kasten yaralama suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA cezası ile cezalandırılmasına, Yaşar GÖKÇİMEN'e yönelik kasten yaralama suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK.231(8) md.si uyarınca BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiği iş bu kararın tüm aramalara rağmen sanıkların adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 2 haftalık yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.