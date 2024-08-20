T.C. ANTALYA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.08.2024 - 00:00

Dosya No: 2024/28 Karar No: 2024/483

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/07/2024 tarihli ilamı ile Mustafa ve Fatma oğlu, 12/10/1979 Gaziantep doğumlu, Gaziantep Nizip, Yeniyazı mah/köynüfusuna kayıtlı Sanık NAZMİ POLAT'ın " İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan TCK' nun 116/2 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 08.10.2015 tarih 2014/140 esas ve 2015/85sayılı kararı ile iptal edilen bölümlerive 15.04.2020 gün 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10.maddesi ileTCK'nın 53.maddesinde yapılan değişiklik nazara alınarak, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

Sanığa verilen netice ceza iki yılın altında ve kısa süreli hapis cezasını içermekte ise de;suçun işlenişindeki özellikler, sanığın daha önce kasıtlı suçlardan mahkum olması, sanığın adli sicil kaydına yansıyan suç işlemeye meyilli olumsuz kişiliği gözetilerek tekrar suç işleyemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından sanığa verilen cezanın5237 sayılı TCK. nun 50. maddesi gereğince SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA, TCK'nun 51/1-a-b maddesi uyarınca ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA ve CMK'nun 231/6-a-b Maddes gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,

Sanığın tekerrüre esas Antalya 6 Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/399 esas 2020/159 Karar sayılı ilamı ile Silahla Kasten Yaralama suçundan verilen 5 ay 1 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 01/04/2021 tarihinde kesinleştiği, kararda tekerrür hükümlerinin uygulandığı anlaşılmakla5237 sayılı TCK.’nun 58. maddesi gereğince sanık hakkında İKİNCİ KEZ TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA, sanığa verilen cezanın İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE KANUNDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE İNFAZINA, dair karar verildiği, kararın sanık Nazmi Polat'a tebliğ edilemediği,tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafedebileceği, 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZEREİLAN OLUNUR. 19/07/2024