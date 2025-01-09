T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 09.01.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/692 Esas

KARAR NO : 2024/725 Karar

Tehdit, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında, Tehdit suçundan Beraatine, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçundan TCK'nın 104/1, 53. Maddeleri gereğince sonuç olarak 3 YIL HAPİS ve Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılması cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ahmed ve Rovda oğlu, 01/01/1995 İdlib doğumlu, Suriye uyruklu sanık HAMİS ZERDU tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende iki haftalık yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, HAMİS ZERDU'y'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.