T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/325 Esas

KARAR NO: 2023/367

Kişisel Verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hakaret, basit tehdit suçundan2023/325 esas 2024/367 karar ve 21.05.2024 tarihli kararı ile verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan CMK.231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Mağdura karşı hakaret suçundan TCK.nun 131/1. ve TCK.nun 73/4.maddesi delaletiyle CMK 223/8.madde ve fıkrası uyarınca düşmesine, Mağdura karşı hakaret suçundan TCK.nun 131/1. ve TCK.nun 73/4.maddesi delaletiyle CMK 223/8.madde ve fıkrası uyarınca düşmesine kararları verilen Heyder ve Hemide kızı, 16.01.1991 doğumlu Suzala Abbasova tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.