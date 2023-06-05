T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 05 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/212 Esas

DAVALI: FAİK KUZU - 34531114608 -

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan), Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili, davacı yüklenici ile davalılar arasında Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Zeytinköy Mahallesi 12837 ada 1 ve 12838 ada 2 parselleri konu edinen bir taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğinden, yüklenicinin bu parsellere üç blok inşa etmeyi üstlendiğinden, 12838 ada 2 parselin yükleniciye, 12837 ada 1 parselin ise arsa sahiplerine bırakıldığından, ancak yüklenicinin işi bitirmesine karşın tapuda ferağ verilmediğini ileri sürerek yükleniciye ait tapuların kayıtlarının iptali ile onun adına tesciline ve sözleşme konusu tüm taşınmazların kayıtlarına teminatsız ihtiyati tedbir konulmasını istemiş ve mahkememizce ihtiyati tedbir isteminin kabulüne karar verilmiştir.

Davaya cevap süreniz iki hafta olup süresince cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.