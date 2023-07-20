T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/390 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Zümrüt mahallesinde kain, 20410/36 bitişiğinde bulunan "tarla vasfında (A) harfi ile gösterilen 2936.94 m2'lik taşınmazın davacı Şadi Avcı (T.C: 24709219846)tarafından kırk dört, kırk beş yıl önceden olmak üzere malik sıfatı ile nizasız ve fasılasız olarak kullandıklarından bahisle, adlarına tescili istendiğinden, bu taşınmazda hak iddia edenlerin ilandan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Antalya 4.Asliye Hukuk Mahkemesine 2022/390 esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilan olunur. 22/06/2023

Davacı Adı Soyadı: ŞADİ AVCI

Davalı Adı Soyadı: -KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dava: Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.