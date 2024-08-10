Yayınlanma: 10.08.2024 - 00:00

İLAN

T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2018/1891 Esas 26.07.2024

Mirasçılık belgesi istenen Havva - 'nın annesi Rabia YUVA'ya ve alt soylarına ilişkin kayda ulaşılamadığından mirasçıları tespit edilememiştir. TMK 594. maddesi uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla; murisin mirasçısı olan kişilerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirir şekilde beyanda bulunmaları hususu İLAN OLUNUR.26.07.2024