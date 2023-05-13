T.C. ANTALYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2022/509 Esas

KARAR NO: 2023/209

Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı23/03/2023 tarihli ilamı ile hakkında 2 Yıl 6 Ay Hapis cezası verilen Abdurrahman ve Seval oğlu, 04/04/1986 doğumlu, Afyonkarahisar, Başmakçı, Aşağı mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA KEMER tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR ile katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, sanık MUSTAFA KEMER'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.