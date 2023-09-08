Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/172 Esas

DAVALI : RAGİF GENBEROV - AZERBAYCAN CUMHURİYETİ UYRUKLU

Davacı Gamze Nurdoğan Genberov tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresi ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyip dava dilekçesi tebliğ olunamadığındanilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. md. uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLANEN tebliğ olunur.