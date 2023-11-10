T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/306 Esas

DAVALI: MEHMET YADIRGI

Davacı Dilek Yadırgı tarafından, 48169410148 T.C. kimlik numaralı, Mehmet ve Güley oğlu, 12/12/1980 doğumlu, Mehmet Yadırgı aleyhine açılan ve mahkememizinde görülmekte olantanıma ve tenfiz davası ara kararı gereğince;

Dava konusu olan tanıma ve tenfiz davasında davalı Mehmet Yadırgı'nın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyip dava dilekçesi tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur.

Durusma Günü: 13/12/2023 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.