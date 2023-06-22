T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Haziran 2023

DOSYA NO: 2020/38 Esas

KARAR NO: 2023/280

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçundan Mahkememizin 05/04/2023 tarih ve 2023/280 Karar sayılı Kararı ile 5237 Sayılı TCK 125/3-a maddesi gereğince HAGB kararı verilen Mohamed kızı, 29/08/1997 doğumlu, İngiltere vatandaşı, AMANI MOHAMED AL TEMIMI tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz edebileceğine,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.