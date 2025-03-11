T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/494 Esas

DAVALI: SELİM ŞAMİL KAYNAK

Davacı Ayşe Derya Kaynak tarafından davalı Selim Şamil Kaynak aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı Selim Şamil Kaynak'ın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, tahkikat duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Kılıç Mahallesi, Cilt No 21, Hane No132'de kayıtlı, 09/06/1981 doğumlu, Selahaddin ve Perihan oğlu, SELİM ŞAMİL KAYNAK'ın, Tahkikat duruşmasına ilişkin 12/06/2025 günü saat: 10:05'de, geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır olmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ile tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde HMK'nın 150. maddesi hükümleri saklı kalması kaydıyla ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği TEBLİĞİ ve İHTAR OLUNUR.