T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

2024/203 ESAS

6. ÖRNEK İCRA EMRİ

(İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİYOLU İLE TAKİPTEİCRA EMRİ)

İLANEN TEBLİĞ

ALACAKLI: TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4560004685Vergi Nolu,

VEKİLİ: Av. Rukiye Kevser Nazlı

BORÇLU: CANER YILDIZ, 1...............6TC Nolu,

Poststr.14 06618 Naumburg Deutschland

Takip çıkışı: 5.773.154,19 TL ( faiz masraf vekalet ücreti hariçtir ) ipootek sair kredilerden doğmuş doğacak risklerinde teminatini teşkil ettiğinden o riskler içinde ipoteğe başvurma fazlaya iliş. Alacağımız bakiye tem.faizi talep hakkimiz sakli kalmak ayni alacakla ilgili açilacak takiplerle tahsilde tekerrüretmemek kaydıyla kredilerden doğan alacağımızın asıl alacağına takipten itibarenişleyecek %82,50 tem.faizitakipten sonra tem.faizi arttığı takdirde artan oranda hesaplanması işleyecek faizin %5i gider vergisi icra harç masraf icra vekalet ücreti ile tahsili talebidir.

BORÇ SEBEBİ ve İPOTEK BELGESİ:

1- Antalya,Korkuteli,Uzunoluk Mah,766 ada 7 parsel 1. Kat 4. BB 22.11.2022 tarih, 41669 yev.nolu, 1. Der 4.000.000TL bedelli ipotek ,

2- Antalya, Kepez, Şafak Mh,25078 ada 1 parsel A Blok 1.Kat 5 BB - 28.11.2022 tarih 76034 yev.nolu 1. Der5.000.000TL bedelli ipotek,

3- Antalya, Döşemealtı, Kırkgöz Yeniköy Mh, 960 ada 4 parsel 3.Kat 8. BB. 07.04.2023 tarih 7452 yev.nolu 1. Der 3.000.000TL bedelli ipotekİş bu icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren (30) gün10 gün ilavesi ile (40) gün içerisinde borcu icra dairesineait aşağıda yazılı banka hesabına yatırılması, bu süre içinde borç ödenmez veya İcra Mahkemesinden icranın geriye bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.05/12/2024

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR760001500158007309603712

Vergi Dairesi Adı / No: üçkapılar vergi dairesi - 0700808309