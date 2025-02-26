T.C. ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:01

1- Aşağıda bilgileri verilen tesisin alanı yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36’ıncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.

İhale, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muratpaşa Ek Kampüs İhale Salonunda yapılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlar 3 (Üç) kısımdan oluşmaktadır.

2- Şartname satış bedeli 500,00 TL’dir. Şartname Antalya Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosundan alınabilir.

3- İdare, ihale günü ve saatine kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 10/03/2025 Pazartesi günü Saat: 14:30

5- İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 10/03/2025 Pazartesi günü Saat: 14:30 a kadar Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosuna kapalı zarf halinde ibraz etmeleri veya iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gereklidir.

6- İhaleye Katılabilme Şartları;

İhaleye katılabilmek için

6.1-Gerçek Kişilerin;

a- Yasal yerleşim yeri sahibi olması ve yerleşim yerini gösteren Tebligat için gerekli adres/ikametgâh belgesi beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta, kayıtlı elektronik posta (kep) adresi.

b- T.C. kimlik numarası,

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6.2-Tüzel Kişilerin;

a- Yerleşim yerini gösteren Tebligat için gerekli adres/ikametgâh belgesi beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta, kayıtlı elektronik posta (kep) adresi.

b- Vergi numaralarını gösterir belge.

c- Mevzuatı gereği sicilinin kayıtlı olduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Meslek Odası, Dernekler Müdürlüğü, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesi veya ilgili makamlardan ) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

d- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi. Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

6.3- Ortak Girişimlerden;

a- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeli zorunludur.

b-Türkiye’ de tebligat için adres beyanı,

6.4-Teklif verecek isteklilerin geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir.

6.5-İhale tarihinden önceki son bir ay itibariyle Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.

6.6-İhale tarihinden önceki son bir ay itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.

6.7-TSE İş Yerleri – Kantin İşletmeciliği Hizmeti Veren - Genel Kurallar belgesi. Buna ilişkin belge teklif zarfında komisyona sunulacaktır. İş ortaklığı katılımında her ortak tarafından bu kriter sağlanacaktır.

6.8-İhaleye katılacak isteklilerin Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimize vadesi geçmiş ticari alan (kantin, büfe, kafeterya, elektrik, su, vb) kira bedeli borcu ile İhale konusu işle ilgili olarak kamu idarelerine ticari alanların kiralanmasından kaynaklı herhangi bir kira borcu bulunmayacaktır. Herhangi bir kira borcunun olduğu idarece tespit edilmesi hâlinde aykırılık Hâli sayılır ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 52’nci maddesi gereğince işlem yapılır.

6.9-İş deneyim belgesi.(İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde en az 2 (iki) yıl kantin veya malzemeli yemek pişirme hizmeti veya kafeterya veya büfe veya çay ocağı veya pastane çalıştırmış olmak ve bununla ilgili belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Bu belgeler: Kamu veya Özel Sektörde yapılan işlerde idareden alınacak belge, 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı, kendi namına işletmecilik yapanlar ise 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya işyeri açma-çalıştırma ruhsatı olacaktır.)

Benzer iş: pastane veya büfe/kantin/çay ocağı veya kafeterya veya malzemeli yemek pişirme işletmeciliği benzer iş olarak kabul edilecektir.

6.10-Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devletin Sırlarına karşılık suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış Adli sicil kaydı belgesi.

6.11-Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Meslek Dalı: Kantin İşletmecisi belgesi. (Gerçek kişilerin kendilerinin, tüzel kişiliklerde ise ortaklardan en az birinin sahip olması gereklidir.)

6.12-İstekliler idarece düzenlenen şartnameyi kabul edeceklerine ilişkin beyanda bulunacaklardır. (Kira Şartnamesinin son sayfada bulunan bilgileri doldurularak her sayfası imzalanacaktır.)

6.13-Doküman bedeli, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Antalya Şubesi nezdindeki TR 07 0001 2009 5700 0044 1000 24 nolu Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına (ihale bilgileri, isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı, ödeme dekontu ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muratpaşa Ek Kampüs Yerleşkesi Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Bürosundan (Soğuksu M. Kazım Karabekir C. NO:15 Muratpaşa/ANTALYA) adresinden satın alınacaktır. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı ve/veya Noter Onaylı Suretlerini veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7. Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

7. maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosuna teslim etmeleri ve İhale Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2011/2 sayılı Genelgesi hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

11- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Kiraya verilecek taşınmazın;

İli: Antalya

İlçesi: Alanya

Mahalle/Köyü: Oba Mah.

Mevkii: Fidanlık C.

Pafta No / Cilt No: 48

Ada No / Sayfa No: 4858

Parsel No / Sıra No: 2962

Yüzölçümü: 48.240 m²

Hazine Payı: Tam

Cinsi: Hastane

Niteliği: Hazinenin özel mülkiyetinde

Kiralanacak alan: Kantin/Kafeterya, 498 m²