T.C. ARAÇ İCRA DAİRESİ İLANI

Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:00

2023/31 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, İĞDİR MERKEZ Mahalle/Köy, ÇORAK Mevkii, 129 Ada, 1 Parsel, ALTINDA DÜKKANI ...

Adresi: İğdir Merkez Köyü, Lale Sokak Çıkmazı No:2 Araç / KASTAMONU

Yüzölçümü: 170,42 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/07/2024 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati: 12/07/2024 - 11:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/07/2024 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati: 07/08/2024 - 11:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.