T.C. ARAÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 29.01.2024 - 00:00

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, SALTUKLU Mahalle/Köy, 134 Ada, 28 Parsel, Ahşap tek katlı ev , ağıl ve arsa ...

Yüzölçümü: 2.290,93 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 403.614,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 10:33

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 10:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 137 Ada, 7 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli, ...

Yüzölçümü: 4.529,56 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 358.717,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 10:46

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 10:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, SALTUKLU Mahalle/Köy, 134 Ada, 8 Parsel, Kastamonu İli Araç İlçesi Saltuklu ...

Yüzölçümü: 3.540,04 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 493.466,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 10:57

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 10:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 137 Ada, 1 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli,

Yüzölçümü: 3.706,66 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 277.999,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 11:09

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 11:09

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 174 Ada, 41 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli ...

Yüzölçümü: 1.908,72 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 190.872,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 11:22

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 11:22

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 174 Ada, 52 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli ...

Yüzölçümü: 5.078,24 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 507.824,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 11:34

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 11:34

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 174 Ada, 64 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli ...

Yüzölçümü: 818,09 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 81.809,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 11:47

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 11:47

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 84 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli ...

Yüzölçümü: 3.520,86 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 176.043,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 11:59

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 11:59

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 88 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli ...

Yüzölçümü: 1.833,72 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 91.686,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 12:12

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 12:12

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 114 Ada, 9 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Kastamonu İli, ...

Yüzölçümü: 1.274,45 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 63.722,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 12:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 12:25

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kastamonu İl, Araç İlçe, OYCALI Mahalle/Köy, 174 Ada, 55 Parsel, ahşap ev ,ahşap kuruluk,ahşap saman ...

Yüzölçümü: 1.296,61 m2

İmar Durumu: İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti: 302.261,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 13:34

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.