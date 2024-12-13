Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/346 Esas

DAVALILAR: 1- HAZİNEYE İZAEFETEN ARDAHAN DEFTERDARLIĞI Ardahan Defterdarlığı ARDAHAN

2- AĞAÇLI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİARDAHAN

Davacı Çetin Özer tarafından davalılar Ağaçlı köyü Muhtarlığı ve Hazineye İzafeten Ardahan Defterdarlığı aleyhine açılan 03/08/2022 tarihli dava dilekçesiyle Ardahan İli Merkez İlçesi Ağaçlı Köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında fen bilirkişisi raporunda B ve C harfi ile gösterilen toplam 685,42 m² lik kısmın Kadastro Fen Bilirkişisi Murat Öztürk tarafından tanzim edilen 17/06/2023 tarihli raporda kroki ile sınırları belirtilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.