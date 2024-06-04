T.C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/142 Esas

Davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından Mahkememizde açılan 2024/140 Esas sayılı

dosyasında Artvin İli, Arhavi İlçesi, Güngören köyünde bulunan 101 ada 79 parsel sayılı taşınmaza yönelik kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, İdare tarafından bu taşınmazın İdare adına tescili talep edilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından karşı İdari Yargıda iptal davası açabilecek olup; davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Mahkememizin 2024/142 Esas sayılı dosyasına sunma hakkına sahip olduğu ve davanın duruşmasının 17/07/2024 günü olduğuna dair;

İşbu ilan bilgilendirme amaçlı olup, ilgililerine duyurulur. 24/05/2024