T.C. ARNAVUTKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

ARNAVUTKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sayın: SONGÜL ŞEKER , ZELİHA AVCI

İstanbul İli Arnavutköy YENİKÖY Mah. 160 ada 19 parsel’in 1/6 hissesi Elbirliği halinde iken iken, 5831 Sayılı Kanunun 8. Maddesi İle Kadastro Kanunu’na Eklenen EK 3. Maddesine İstinaden mirasçılardan Necmiye Karabulut vekaleten Mehmet Konak miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur SONGÜL ŞEKER , ZELİHA AVCI ‘ya ulaşılamamıştır. Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.