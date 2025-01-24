Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. ARTVİN AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN



Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde, 19/11/2024 tarihli, 2024/58 Esas ve 2024/498 karar sayılı gerekçeli karar ile; Hüseyin ve Şükran oğlu, 27/08/1989 doğumlu, Konya ili, Merkez ilçesi, Aziziye köy/mahallesinde nüfusa kayıtlı MUSTAFA TAŞAN hakkında;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/11/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 158/1-f-son maddesi gereğince 146.000,00 TL Adli Para (24 eşit taksit) ve 3 Yıl 9 Ay Hapis İle Cezalandırılmasına" ilişkin yokluğunda verilen mahkumiyetkararının sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği ,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.