T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

Sayı: 2021/256 Esas 11/10/2023

Mahkememizin 2021/256 esas sayılı dosyası ile davacı, İlhan Demirci İleDavalı , Güleş Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine fen bilirkişisinin 28/03/2023 tarihli bilirkişi raporuna ekli EK-2 nolu krokide A harfi ile gösterilen ve yol olarak tescil dışı harici bırakılan (91,23 m²'lik) davakonusu taşınmaz hakkında Tapu iptali ve tescil davası açılmıştır.

Türk Medeni Kanunun 713/4-5. maddeleri gereğince tescile konu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.