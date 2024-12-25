Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. ARTVİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/3 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Meryem Yamak'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında tensip zaptının 4 nolu ara kararı gereğince;

Müteveffa Meryem Yamak'ın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleriyle Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyelerin mirasçıları şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

MÜTEVEFFA : MERYEM YAMAK, TC: 22336324308, Artvin İli Merkez İlçesi Kalburlu Köyü Cilt No:19 Hane No:43 BSN:16 sırasında nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Nadide kızı, 12/01/1973 Yusufelidoğumlu.