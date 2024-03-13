T.C. ARTVİN SULH HUKUK MAHKEMESİ (SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN)

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/2 Tereke Satış

Müteveffa TURHAN ARSLAN'ın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleriyleMemurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyelerin mirasçıları şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur. 15/12/2023





MÜTEVEFFA: TURHAN ARSLAN, T.C.:18805437310

Artvin İli Borçka İlçesi Karşıköy Mah/Köy Cilt No:23 Aile Sıra No:127 BSN:13 sırasında

nüfusa kayıtlı Kadem ve Penbe oğlu 03/07/1942doğumlu.

Adres: ARTVİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: ELİF MİLCAN GENÇ Satış Memuru