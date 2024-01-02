T.C. ARTVİN SULH HUKUK (SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN) MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02 Ocak 2024

ESAS NO: 2022/3 Tereke Satış

Müteveffa Kazim ÇELİK'in terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleriyleMemurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyelerin mirasçıları şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

MÜTEVEFFA: KAZİM ÇELİK 201253998370

Artvin İli Merkez Vezirköy Köyü Cilt No:35 Aile Sıra No:79 BSN:7 sırasında nüfusa kayıtlı Rasim ve Selvi'den olma 01/09/1956 doğumlu.