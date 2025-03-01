T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2023/188 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Kükürtlü Mahallesi
MEVKİİ: Kükürtlü Deresi
ADA NO: 114
PARSEL NO: 22
YÜZÖLÇÜMÜ: 232,68
NİTELİĞİ: Çayır
MALİKİN ADI VE SOYADI: Gönül Takmaz (Yaşar Kızı), Kemal Durmaz (Yaşar Oğlu), Şengül Top (Yaşar Kızı), Kenan Durmaz (Yaşar Oğlu), Senem Topdemir (Yaşar Kızı), Menderes Durmaz (Yaşar Oğlu), Aysel Duman (Yaşar Kızı), Erdal Durmaz ( Yaşar Oğlu), Selda Yeter Kılıç (Yaşar Kızı), Serpil Tabazık (Yaşar Kızı)
MEVKİİ: Kükürtlü Deresi
ADA NO: 114
PARSEL NO: 24
YÜZÖLÇÜMÜ: 2.262,32
NİTELİĞİ: Çayır
MALİKİN ADI VE SOYADI: Gönül Takmaz (Yaşar Kızı), Kemal Durmaz (Yaşar Oğlu), Şengül Top (Yaşar Kızı), Kenan Durmaz (Yaşar Oğlu), Senem Topdemir (Yaşar Kızı), Menderes Durmaz (Yaşar Oğlu), Aysel Duman (Yaşar Kızı), Erdal Durmaz ( Yaşar Oğlu), Selda Yeter Kılıç (Yaşar Kızı), Serpil Tabazık (Yaşar Kızı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/188 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21/02/2025