Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2023/188 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Kükürtlü Mahallesi

MEVKİİ: Kükürtlü Deresi

ADA NO: 114

PARSEL NO: 22

YÜZÖLÇÜMÜ: 232,68

NİTELİĞİ: Çayır

MALİKİN ADI VE SOYADI: Gönül Takmaz (Yaşar Kızı), Kemal Durmaz (Yaşar Oğlu), Şengül Top (Yaşar Kızı), Kenan Durmaz (Yaşar Oğlu), Senem Topdemir (Yaşar Kızı), Menderes Durmaz (Yaşar Oğlu), Aysel Duman (Yaşar Kızı), Erdal Durmaz ( Yaşar Oğlu), Selda Yeter Kılıç (Yaşar Kızı), Serpil Tabazık (Yaşar Kızı)

MEVKİİ: Kükürtlü Deresi

ADA NO: 114

PARSEL NO: 24

YÜZÖLÇÜMÜ: 2.262,32

NİTELİĞİ: Çayır

MALİKİN ADI VE SOYADI: Gönül Takmaz (Yaşar Kızı), Kemal Durmaz (Yaşar Oğlu), Şengül Top (Yaşar Kızı), Kenan Durmaz (Yaşar Oğlu), Senem Topdemir (Yaşar Kızı), Menderes Durmaz (Yaşar Oğlu), Aysel Duman (Yaşar Kızı), Erdal Durmaz ( Yaşar Oğlu), Selda Yeter Kılıç (Yaşar Kızı), Serpil Tabazık (Yaşar Kızı)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/188 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21/02/2025