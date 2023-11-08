T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2023/187 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ: Köyiçi
ADA NO: 116
PARSEL NO: 13
YÜZÖLÇÜMÜ: 137,94m2
NİTELİĞİ: Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI: Haydar Aksakal (Aşır Oğlu)
MEVKİİ: Köyiçi
ADA NO: 116
PARSEL NO: 14
YÜZÖLÇÜMÜ: 30,75m2
NİTELİĞİ: Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI: Haydar Aksakal (Aşır Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/187 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01925517