T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

Sayı: 2023/187 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi

MEVKİİ: Köyiçi

ADA NO: 116

PARSEL NO: 13

YÜZÖLÇÜMÜ: 137,94m2

NİTELİĞİ: Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI: Haydar Aksakal (Aşır Oğlu)

MEVKİİ: Köyiçi

ADA NO: 116

PARSEL NO: 14

YÜZÖLÇÜMÜ: 30,75m2

NİTELİĞİ: Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI: Haydar Aksakal (Aşır Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/187 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023