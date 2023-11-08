T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

Sayı: 2023/202 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Hacıhamza Mahallesi

MEVKİİ: Göller

ADA NO: 112

PARSEL NO: 63

YÜZÖLÇÜMÜ: 290,55 m2

NİTELİĞİ: Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hamza Akbaba (Abdurrahman Oğlu), Nevzat Akbaba (Abdurrahman Oğlu Oğlu), Ali Ekber Akbaba (Abdurrahman Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/202 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023