T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2023/202 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Hacıhamza Mahallesi
MEVKİİ: Göller
ADA NO: 112
PARSEL NO: 63
YÜZÖLÇÜMÜ: 290,55 m2
NİTELİĞİ: Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hamza Akbaba (Abdurrahman Oğlu), Nevzat Akbaba (Abdurrahman Oğlu Oğlu), Ali Ekber Akbaba (Abdurrahman Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/202 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01925623