T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2023/162 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ: Köyiçi
ADA NO: 106
PARSEL NO: 191
YÜZÖLÇÜMÜ: 2.823,30 m2
NİTELİĞİ: Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Çelik (Rıza Oğlu), Yusuf Çelik (Rıza Oğlu), Avni Çelik (Rıza Oğlu), Mine Çelik (Rıza Kızı), Kıymet Çelik (Rıza Kızı), Sahibe Çelik (Rıza Kızı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/162 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01925628