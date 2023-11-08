T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

Sayı: 2023/162 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi

MEVKİİ: Köyiçi

ADA NO: 106

PARSEL NO: 191

YÜZÖLÇÜMÜ: 2.823,30 m2

NİTELİĞİ: Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Çelik (Rıza Oğlu), Yusuf Çelik (Rıza Oğlu), Avni Çelik (Rıza Oğlu), Mine Çelik (Rıza Kızı), Kıymet Çelik (Rıza Kızı), Sahibe Çelik (Rıza Kızı)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/162 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023