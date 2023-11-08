T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2023/161 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ: Köyiçi
ADA NO: 106
PARSEL NO: 193
YÜZÖLÇÜMÜ: 2.518,87 m2
NİTELİĞİ: Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI: İsmail Köse (Hasan Oğlu), Mehmet Köse (Hasan Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/161 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01925715