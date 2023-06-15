T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/204 Esas 20/03/2023 Konu: Gaiplik hk.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖZGE GÜVEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/03/2023
GAİP T.C. KİMLİK NO: 665*****502
ADI SOYADI: ÖZGE GÜVEN
BABA ADI: DURAN
ANA ADI: ARZI
DOĞUM TARİHİ: 07/10/1993
DOĞUM YERİ: AVANOS
İKAMETGAH ADRESİ: Hürriyet Mevkıı Mezarlık Sk. No:11A AkarcaAvanos/ NEVŞEHİR
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