T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Haziran 2023

Sayı: 2022/204 Esas 20/03/2023 Konu: Gaiplik hk.

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖZGE GÜVEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/03/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 665*****502

ADI SOYADI: ÖZGE GÜVEN

BABA ADI: DURAN

ANA ADI: ARZI

DOĞUM TARİHİ: 07/10/1993

DOĞUM YERİ: AVANOS

İKAMETGAH ADRESİ: Hürriyet Mevkıı Mezarlık Sk. No:11A AkarcaAvanos/ NEVŞEHİR

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