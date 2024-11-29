T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/4 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, YUKARI Mahalle/Köy, 1877 Ada, 7 Parsel, Bu taşınmaz üzerinde 1 adet konut olarak kullanılan yapı, bu yapıya bitişik 1 adet müştemilat, 1 adet kömürlük, 1 adet tuvalet, 1 adet depo ve 1 adet çardak olduğu tespit edilmiştir. Konut olarak kullanılan yapının tek katlı olduğu, 142,03 m² yüzölçümüne sahip olduğu, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo ve wc olmak üzere çeşitli mahallerden oluştuğu, duvarlarının kemerli olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, sıvalı ve boyalı olduğu, pencere doğramalarının sert plastik doğrama olduğu genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu tespit edilmiştir. Konut olarak kullanılan yapıya bitişik olan müştemilatın tek katlı olduğu, 25,46 m2 yüzölçümüne sahip olduğu, 2 odalı olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu tespit edilmiştir. Kömürlük olan yapının tek katlı olduğu, 10,36 m2 yüzölçümüne sahip olduğu, 1 odalı olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap olduğu, duvarlarının sıvasız ve boyasız olduğu, genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu tespit edilmiştir. Depo olan yapının tek katlı olduğu, konut olarak kullanılan yapının çatı katında olduğu, 42,00 m2 yüzölçümüne sahip olduğu, 1 odalı olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap olduğu, duvarlarının sıvasız ve boyasız olduğu, genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu tespit edilmiştir. Çardak olarak kullanılan yapının taşınmazın bahçesinde bulunduğu, 16,00 m2 yüzölçümüne sahip olduğu etrafının 90,00 lik parapet duvar olduğu, çatısının ve kolonlarının ahşap olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası düzgün topoğrafyaya sahip olup her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır, taşınmazın yakın çevresinden yapılaşmanın çok sık olduğu, etrafında konut olarak kullanılan yapılar ve iş yerleri olduğu tespit edilmiştir. Toplam yapı değerinin 869.933,75 TL + 26.733,00 TL + 10.878,00 TL + 44.100,00 TL + 11.600,00 TL= 963.244,75 TL;dava konusu taşınmazın arsa ve üzerindeki yapıların toplam bedelinin; 6.192.300,00TL + 963.244,75 TL = 7.155.544,75 TL

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Yukarı Mahalle 1877 Ada 7 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 412,82 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.155.544,75 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Krokisinde belirtilen A ve B harfli yapılar tescilsizdir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:20

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2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

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