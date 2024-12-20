T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, ÇAVUŞİN Mahalle/Köy, 1410 Parsel, Tapu kayıtlarına göre taşınmaz 4.563,00 m2 yüzölçümüne sahip olup Bağ vasfındadır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.Taşınmazın önünden kadastro yolu geçmektedir.Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.Taşınmaz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapı yasaklı bölgede kalmaktadır.

Yüzölçümü : 4.563 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.140.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:40

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde 403,10 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, " Kargir Ev Ve Arsası " vasfında olduğu görülmüştür.Taşınmaz 3. Derece Doğal Sit Alanında ve Avanos İlçesi Kentsel Yerleşik Alanında kalmaktadır.Keşif esnasında bu taşınmaz üzerinde 1 adet mesken vasıflı yapı olduğu görülmüştür.Mesken vasıflı yapının bir bodrum ve bir zemin kat olmak üzere toplam iki katlı olduğu, yığma taşıyıcı sistemli olduğu, 70,00 m2 taban alanına sahip olduğu, toplam yapı alanının 140,00 m2 olduğu, ahşap oturtma çatılı olduğu, çatı üzerinin kiremit kaplı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap doğrama olduğu,dış cephe duvarlarının bir kısmının sıvasız bir kısmının ise sıvalı ve boyalı olduğu, bodrum katın depo olarak kullanıldığı 2 odadan oluştuğu, yol kotu altında olduğu, zemin katın 3 oda 1 antre ve 1 tuvalet mahallerinden oluştuğu, zemin kaplamalarının silme beton olduğu, ıslak hacimlerin zemin kaplamasının da beton olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yıpranma oranına ve yapıdaki eksik imalatlar göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden%60 oranında eksik imalat bedeli düşülecektir.

Yüzölçümü : 403,10 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.523.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:50

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

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