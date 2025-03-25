Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:01

T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2019/181 Esas

DAVALILAR: NAZLI ERDOĞAN - 384*****516 - SİVAS İLİ DİVRİĞİ İLÇESİ ÇAMLIK CİLT NO: 46 NÜFUSUNA KAYITLI

TÜRKMEN AKYILDIZ - 527*****334 - TUNCELİ İLİ PÜLÜMÜR İLÇESİ BAŞKALECİL CİLT NO: 12 NÜFUSUNA KAYITLI

CAFER DEMİREL -630*****366 -SİVAL İLİ İMRANLI İLÇESİMERKEZKILIÇLAR CİLT NO :78 NÜFUSUNA KAYITLI

Davacı/ Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli), Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/09/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100. Sayılı HMK'nun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.