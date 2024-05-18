T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/3073 Esas

Mahkememizdeki muris Ahmet Özkan'ın vasiyetnamesinin açılması davasının yapılan yargılaması sırasında, mirasçı 22738339344 T.C.numaralı Serhat ÖZKAN'a duruşma günü tebliği yapılamamış olup, dosyada duruşmanın 17/09/2024 günü saat:10:25'e talik edildiği, mirasçının duruşma gün ve saatinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunabileceği veya kendisini vekil aracılığı ile temsil ettirebileceği hususu ilanın tebliğ olunur.