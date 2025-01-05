Yayınlanma: 05.01.2025 - 00:01

T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/42 Tereke 30/12/2024

İLAN METNİDavacı , MURADİYE ESKİCİ tarafından mirasçılar aleyhine Ahmet Ulaş'ın Tereke (Tespit İstemli) ilişkin dava açılmış, ancak yapılan araştırmalara rağmen dava dilekçesi ve meşruhatlı tebligat 28745222686 T.C.numaralı FIRAT TUNCER'e tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin davalı Fırat TUNCER'e tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 haftalık süre içerisinde cevaplarını, ilk itirazlarını ve delillerini mahkememize sunabileceği, duruşma gününün 27/02/2025 günü saat 09:20'a bırakılmasına karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Adres : AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sema KARAKAYA Zabıt Katibi