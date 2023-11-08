T.C. AYDIN 2. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

ESAS SAYISI: 2022/979 Esas

: DAVALI HASAN HAMD - KURTULUŞ MAH. 244 SK. NO:18 İÇ KAPI NO:1 Davacı MENAR HAMD tarafından davalı HASAN HAMD aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğince;Yukarıda adı ve adresi yazılı davalıya mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkartıldığı, ancak şahsın adresten ayrılmış olduğu, bu nedenle tebligatın bila ikmal geldiği, Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinin tesbiti mümkün olmadığı, mernis kayıtlarından da adresin bulunamadığından dava dilekçesi ve tensibin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK.nun 122,126/1,127/1 md.leri gereğince iki haftalık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçenizi sunmanız ilanen tebliğ olunur.. 18/05/2023