Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:01

T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/120 Esas11/03/2024

Konu : İLAN TALEBİ

AYDIN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Dava konusu Aydın ili, Efeler ilçesi, Zafer Mahallesinde kain 146 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda hissesi bulunan Salih Efendi' nin gaipliği talep edilmiş, adı geçen hakkında bilgisi olanların M.K. 33.md gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde gaipliğine karar verileceğiilanen tebliğ olunur. 07/03/2024