T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/126 Esas14/03/2024
Konu : GAİPLİK
Dava konusu Aydın ili, Efeler ilçesi, Kemer Mahallesinde kain 726 ada 64 ve 65 parselde kayıtlı taşınmazda hissesi bulunan Ali kızı Zehra' nın gaipliği talep edilmiş, adı geçen hakkında bilgisi olanların M.K. 33.md gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde gaipliğine karar verileceğiilanen tebliğ olunur. 07/03/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02139842