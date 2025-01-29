T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:19

T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/390

Aşağıda tarafları yazılı Tapu iptali tescil davası nedeniyle İncirliova İlçesi Hacıaliobası Mahallesi 229 ADA 5 PARSEL yaklaşık 390.m2 yüzölçümlü taşınmaz hakkında askıya çıkarılan ilandır.

Davacı                              Davalı                      Dava

HÜSEYİN KARADEVECİ.   AYDIN BBB-       Tapu iptali tescili

                                         Maliye Hazinesi

                                         İncirliova Bel. Bşk.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02163401