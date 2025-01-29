T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2024/390
Aşağıda tarafları yazılı Tapu iptali tescil davası nedeniyle İncirliova İlçesi Hacıaliobası Mahallesi 229 ADA 5 PARSEL yaklaşık 390.m2 yüzölçümlü taşınmaz hakkında askıya çıkarılan ilandır.
Davacı Davalı Dava
HÜSEYİN KARADEVECİ. AYDIN BBB- Tapu iptali tescili
Maliye Hazinesi
İncirliova Bel. Bşk.
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02163401