T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
DOSYA NO
TAŞINMAZ BİLGİLERİ
TAŞINMAZ MALİKİ
HİSSESİ
ADA PARSEL NO
TAŞINMAZ VASFI
TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ
KAMULAŞTIRILAN ALAN
2023/1049
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH.
MUSTAFA ÖZCAN
TAM
1431
ZEYTİNLİK
10.158 m2
5.381 m2
2023/1051
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
MEHMET GİRGİN
TAM
1240
ARSA
282,00 M2
282,00 M2
2023/1053
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
MEHMET GİRGİN
TAM
1243
BADEMLİK
214,00 M2
214,00 M2
2023/1055
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
SÜLEYMAN ŞENOL
TAM
1227
ARSA
408,00 M2
408,00 M2
2023/1057
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
MEHMET BULUT
TAM
1221
ARSA
368,00 M2
368,00 M2
2023/1059
AYDIN-EFELER-DALAMA MAH
FİKRİYE ÇIRAK
AHMET ÇIRAK
HİSSELİ
176 ADA
3 PARSEL
TARLA
6.223,03 M2
2.145,16 M2
2023/1061
AYDIN-EFELER-DALAMA MAH
ADNAN İÇELLİ
TAM
135 ADA
2 PARSEL
TARLA
2.905,33 M2
2.905,33 M2
2023/1063
AYDIN-EFELER-DALAMA MAH
ERSAN GÜNGÖR VE DİĞER HİSSEDARLAR
HİSSELİ
183 ADA
62 PARSEL
ZEYTİNLİK
6.853,72 M2
4.406,35 M2
2023/1065
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
MUSTAFA ALİ GÖKBEL
TAM
998 PARSEL
ZEYTİNLİK
1.620,00 M2
851,12 M2
2023/1067
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
ADEM ODABAŞ VE DİĞERLERİ
HİSSELİ
997 PARSEL
ZEYTİNLİK
2.550,00 M2
1.396,12 M2
2023/1069
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
SEMRA MERİÇ VE DİĞERLERİ
HİSSELİ
821 PARSEL
ZEYTİNLİK
1.986,26 M2
1.986,26 M2
2023/1071
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
MUSTAFA IŞIK
TAM
1031 PARSEL
ZEYTİNLİK
2.228,00 M2
1.676,87 M2
2023/1073
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
MUSTAFA ALİ YILMAZ
TAM
1030 PARSEL
ZEYTİNLİK
1.604,00 M2
359,12 M2
2023/1075
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
BİLAL İPCİ
TAM
1219 PARSEL
AVLULU KARGİREV
820,00 M2
588,32 m2
2023/1077
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
FERİDE BULUT
TAM
1048 PARSEL
ZEYTİNLİK
1.880,00 M2
1.731,74 M2
2023/1079
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
TALAT BULUT VE DİĞERLERİ
HİSSELİ
573 PARSEL
ZEYTİNLİK
10.680,00 M2
1.908,25 M2
2023/1081
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
PAKİZE ÇAVUŞ VE DİĞERLERİ
HİSSELİ
1432 PARSEL
ZEYTİNLİK
20.000,00 M2
14.976,29 M2
2023/1083
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
NAKLİYE GÖKBEL VE DİĞERLERİ
HİSSELİ
574 PARSEL
ZEYTİNLİK
52.720,00 M2
22.955,70 M2
2023/1085
AYDIN-EFELER-ARMUTLU MAH
HAMDİ TOSUN
NURTEN TOSUN
3/4
1/4
1069 PARSEL
TARLA
5.250,00 M2
4.402,55 M2
2023/1087
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
NURAY İPCİ
TAM
940 PARSEL
ZEYTİNLİK
1404 M2
1404 M2
2023/1089
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
SÜLEYMAN ŞENGÜN
TAM
546 PARSEL
ZEYTİNLİK
8940 M2
3273,80 M2
2023/1091
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
HÜSEYİN KÖSEOĞLU
TAM
571 PARSEL
ZEYTİNLİK
8860 M2
4969,30 M2
2023/1093
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
FAHRİ TOKER
TAM
628 PARSEL
ZEYTİNLİK
4810 M2
2231,96 M2
2023/1095
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
KAZIM ARIBAKAN
TAM
661 PARSEL
ZEYTİNLİK
8380 M2
3.084,75 M2
2023/1097
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
FERİDE KAPAR VE DİĞERLERİ
HİSSELİ
660 PARSEL
BAHÇE
13.080 M2
11.229,82 M2
2023/1099
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
KÜBRA TOPBAŞ
TAM
843 PARSEL
ZEYTİNLİK
2640 M2
1700,27 M2
2023/1101
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
MURADİYE TAYYARE
MURAT MENKU
1/2
1/2
820 PARSEL
ZEYTİNLİK
7110 M2
5289,14 M2
2023/1103
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
DAVUT KARAOĞLAN
TAM
818 PARSEL
ZEYTİNLİK
8510 M2
640,92 M2
2023/1105
AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH
MUSTAFA KINSIZ VE DİĞERLERİ
HİSSELİ
842 PARSEL
AŞILIK
4010 M2
827,87 M2
2023/1107
AYDIN-EFELER-DALAMA MAH
AHMET ZEKİ ÖZALP
TAM
128 ADA 4 PARSEL
TARLA
33.632,32 M2
21.329,58 M2
2023/1109
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
TALAT BULUT
TAM
1466 PARSEL
ARAZİ
21.989,14 M2
402,18 M2
2023/1111
AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH
İBRAHİM İPCİ
TAM
935 PARSEL
ZEYTİNLİK
15.760,00 M2
2191,22 M2
2023/1113
AYDIN-EFELER-ARMUTLU MAH
SERKAN ARSLAN
TAM
515 PARSEL
ZEYTİNLİK
1184 M2
312,93 M2
2023/1115
AYDIN-EFELER-ARMUTLU MAH
MUSTAFA KARAKAŞ
İSMAİL METİN
1/2
1/2
361 PARSEL
ZEYTİNLİK
612,33 M2
592 M2