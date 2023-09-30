T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

TAŞINMAZ MALİKİ

HİSSESİ

ADA PARSEL NO

TAŞINMAZ VASFI

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ

KAMULAŞTIRILAN ALAN

2023/1049

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH.

MUSTAFA ÖZCAN

TAM

1431

ZEYTİNLİK

10.158 m2

5.381 m2

2023/1051

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

MEHMET GİRGİN

TAM

1240

ARSA

282,00 M2

282,00 M2

2023/1053

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

MEHMET GİRGİN

TAM

1243

BADEMLİK

214,00 M2

214,00 M2

2023/1055

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

SÜLEYMAN ŞENOL

TAM

1227

ARSA

408,00 M2

408,00 M2

2023/1057

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

MEHMET BULUT

TAM

1221

ARSA

368,00 M2

368,00 M2

2023/1059

AYDIN-EFELER-DALAMA MAH

FİKRİYE ÇIRAK

AHMET ÇIRAK

HİSSELİ

176 ADA

3 PARSEL

TARLA

6.223,03 M2

2.145,16 M2

2023/1061

AYDIN-EFELER-DALAMA MAH

ADNAN İÇELLİ

TAM

135 ADA

2 PARSEL

TARLA

2.905,33 M2

2.905,33 M2

2023/1063

AYDIN-EFELER-DALAMA MAH

ERSAN GÜNGÖR VE DİĞER HİSSEDARLAR

HİSSELİ

183 ADA

62 PARSEL

ZEYTİNLİK

6.853,72 M2

4.406,35 M2

2023/1065

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

MUSTAFA ALİ GÖKBEL

TAM

998 PARSEL

ZEYTİNLİK

1.620,00 M2

851,12 M2

2023/1067

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

ADEM ODABAŞ VE DİĞERLERİ

HİSSELİ

997 PARSEL

ZEYTİNLİK

2.550,00 M2

1.396,12 M2

2023/1069

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

SEMRA MERİÇ VE DİĞERLERİ

HİSSELİ

821 PARSEL

ZEYTİNLİK

1.986,26 M2

1.986,26 M2

2023/1071

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

MUSTAFA IŞIK

TAM

1031 PARSEL

ZEYTİNLİK

2.228,00 M2

1.676,87 M2

2023/1073

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

MUSTAFA ALİ YILMAZ

TAM

1030 PARSEL

ZEYTİNLİK

1.604,00 M2

359,12 M2

2023/1075

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

BİLAL İPCİ

TAM

1219 PARSEL

AVLULU KARGİREV

820,00 M2

588,32 m2

2023/1077

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

FERİDE BULUT

TAM

1048 PARSEL

ZEYTİNLİK

1.880,00 M2

1.731,74 M2

2023/1079

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

TALAT BULUT VE DİĞERLERİ

HİSSELİ

573 PARSEL

ZEYTİNLİK

10.680,00 M2

1.908,25 M2

2023/1081

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

PAKİZE ÇAVUŞ VE DİĞERLERİ

HİSSELİ

1432 PARSEL

ZEYTİNLİK

20.000,00 M2

14.976,29 M2

2023/1083

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

NAKLİYE GÖKBEL VE DİĞERLERİ

HİSSELİ

574 PARSEL

ZEYTİNLİK

52.720,00 M2

22.955,70 M2

2023/1085

AYDIN-EFELER-ARMUTLU MAH

HAMDİ TOSUN

NURTEN TOSUN

3/4

1/4

1069 PARSEL

TARLA

5.250,00 M2

4.402,55 M2

2023/1087

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

NURAY İPCİ

TAM

940 PARSEL

ZEYTİNLİK

1404 M2

1404 M2

2023/1089

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

SÜLEYMAN ŞENGÜN

TAM

546 PARSEL

ZEYTİNLİK

8940 M2

3273,80 M2

2023/1091

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

HÜSEYİN KÖSEOĞLU

TAM

571 PARSEL

ZEYTİNLİK

8860 M2

4969,30 M2

2023/1093

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

FAHRİ TOKER

TAM

628 PARSEL

ZEYTİNLİK

4810 M2

2231,96 M2

2023/1095

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

KAZIM ARIBAKAN

TAM

661 PARSEL

ZEYTİNLİK

8380 M2

3.084,75 M2

2023/1097

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

FERİDE KAPAR VE DİĞERLERİ

HİSSELİ

660 PARSEL

BAHÇE

13.080 M2

11.229,82 M2

2023/1099

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

KÜBRA TOPBAŞ

TAM

843 PARSEL

ZEYTİNLİK

2640 M2

1700,27 M2

2023/1101

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

MURADİYE TAYYARE

MURAT MENKU

1/2

1/2

820 PARSEL

ZEYTİNLİK

7110 M2

5289,14 M2

2023/1103

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

DAVUT KARAOĞLAN

TAM

818 PARSEL

ZEYTİNLİK

8510 M2

640,92 M2

2023/1105

AYDIN-EFELER-KARAHAYIT MAH

MUSTAFA KINSIZ VE DİĞERLERİ

HİSSELİ

842 PARSEL

AŞILIK

4010 M2

827,87 M2

2023/1107

AYDIN-EFELER-DALAMA MAH

AHMET ZEKİ ÖZALP

TAM

128 ADA 4 PARSEL

TARLA

33.632,32 M2

21.329,58 M2

2023/1109

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

TALAT BULUT

TAM

1466 PARSEL

ARAZİ

21.989,14 M2

402,18 M2

2023/1111

AYDIN-EFELER-KOZALAKLI MAH

İBRAHİM İPCİ

TAM

935 PARSEL

ZEYTİNLİK

15.760,00 M2

2191,22 M2

2023/1113

AYDIN-EFELER-ARMUTLU MAH

SERKAN ARSLAN

TAM

515 PARSEL

ZEYTİNLİK

1184 M2

312,93 M2

2023/1115

AYDIN-EFELER-ARMUTLU MAH

MUSTAFA KARAKAŞ

İSMAİL METİN

1/2

1/2

361 PARSEL

ZEYTİNLİK

612,33 M2

592 M2

#ilangovtr Basın No: ILN01899800