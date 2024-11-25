T.C. AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/65 Esas

KARAR NO: 2024/97

Mahkememizdeki vasiyetnamesinin açılması davasının yapılan yargılaması sonucunda Mahkememizin 17.09.2024 tarih ve 2024/65 Esas, 2024/97 Karar sayılı kararıyla Muris 22876334768 T.C. kimlik numaralı Ahmet Özkan'a ait Germencik 1. Noterliğinin 04.12.1997 tarih ve 7507 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun tespitine, masrafı suç üstü ödeneğinden karşılanarak kararın ve vasiyetnamenin bir örneğinin mirasçılara tebliğine, mirasçıların yokluğundan verilen karar gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, Mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan mirasçı 22738339344 T.C. numaralı Serhat ÖZKAN'a gerekçeli karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, istinaf başvuru dilekçesine cevap verebileceği hususu ileGermencik 1. Noterliğinin 04.12.1997 tarih ve 7507 yevmiye sayılı vasiyetnamesinin açılıp okunduğu ilanen tebliğ olunur.