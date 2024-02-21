T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/82 Esas

DAVALILAR: VOLKAN ÖZGÜR Kurtköy Mah. Nilüfer Sk. No:7 İç Kapı No:5. Pendik/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtının ilanen tebliğ olduğu,iş bu dosyamızın tahkikat duruşma günü 08/05/2024 günü saat 09.55bırakıldığı ve tahkikat duruşma gününün tebliğine karar verildiğinden, duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma zaptı ve tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/02/2024