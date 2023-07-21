T.C. AYDIN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağımıt A.Ş) Genel MüdürlüğüTedaş Genel Müdürlüğün faliyetleri kapsamında KARAKÖY-BAKLACIK-GÖLCÜK güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 1. fıkrası gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 tarih ve 6888-33 nolu kamu yararı kararının ve TEDAŞ Yönetim Kurulu Tarafından alınan 13/04/2017 Tarih 7-207 karar ile başlandığı kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma bedelinin Tespiti ve Tecscili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.