T.C. AYDIN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağımıt A.Ş) Genel MüdürlüğüTedaş Genel Müdürlüğün faliyetleri kapsamında KARAKÖY-BAKLACIK-GÖLCÜK güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 1. fıkrası gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 tarih ve 6888-33 nolu kamu yararı kararının ve TEDAŞ Yönetim Kurulu Tarafından alınan 13/04/2017 Tarih 7-207 karar ile başlandığı kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma bedelinin Tespiti ve Tecscili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Dosya No

Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz Maliki

Ada/ Parsel No

Taşınmaz Vasfı

Daimi İrtifak Hakkı

Mülkiyet Hakkı

2023/729

Aydın İli Efeler İlçesi Ortaköy Mahallesi

Pakize Uçar

143 ada 14 ve 15 parsel

Sebze Bahçesi

437,04 m2

6,76 m2

Semiha Ete

Nazife Salcı Kaya

Ali Kaya

Turan Kaya

Ünal Kaya

2023/727

Aydın ili Efeler ilçesi Ortaköy Mahallesi

Pakize Avşar

106 ada 2 parsel

Tarla

56,9 m2

0 m2

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