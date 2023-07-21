T.C. AYDIN KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağımıt A.Ş) Genel MüdürlüğüTedaş Genel Müdürlüğün faliyetleri kapsamında KARAKÖY-BAKLACIK-GÖLCÜK güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 1. fıkrası gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 tarih ve 6888-33 nolu kamu yararı kararının ve TEDAŞ Yönetim Kurulu Tarafından alınan 13/04/2017 Tarih 7-207 karar ile başlandığı kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma bedelinin Tespiti ve Tecscili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
Dosya No
Taşınmaz Bilgileri
Taşınmaz Maliki
Ada/ Parsel No
Taşınmaz Vasfı
Daimi İrtifak Hakkı
Mülkiyet Hakkı
2023/729
Aydın İli Efeler İlçesi Ortaköy Mahallesi
Pakize Uçar
143 ada 14 ve 15 parsel
Sebze Bahçesi
437,04 m2
6,76 m2
Semiha Ete
Nazife Salcı Kaya
Ali Kaya
Turan Kaya
Ünal Kaya
2023/727
Aydın ili Efeler ilçesi Ortaköy Mahallesi
Pakize Avşar
106 ada 2 parsel
Tarla
56,9 m2
0 m2