Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. AYVALIK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/476 KARAR NO: 2024/749

Tehdit ve Hakaret suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/11/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca 1 Ay 26 Gün hapis, TCK 106/1-1. maddesi uyarınca 3 Ay 22 Gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına karar verilen Elmas ve Muallaoğlu 14/03/1980 doğumlu Balıkesir, Gömeç, Armutova mah/köy nüfusuna kayıtlı KAAN KURUN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gerekçeli kararın gazetede ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.