Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. AYVALIK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/808 Esas

KARAR NO : 2023/1065

Davacı Zeki Kartal aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında dahili davalı Salih Kamu Kılınıç (TC 221*****260) tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, kararın tebliği gerekmekle,

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

Davaya konu; Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Altınova MH.198 ada 49 parselde kayıtlı bulunan taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki şerh ve yükümlülükleriyle birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın açık arttırma yolu ile ve alenen yapılmasına, satış memuru olarak Yazı İşleri Müdürü Haydar Yıldırım'ınGÖREVLENDİRİLMESİNE,

3-Kararın kesinleşmesini müteakip, talep halinde satış işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın Satış Memurluğuna tevdiine,

4-Satıştan elde edilecek meblağın hissedarlara,veraset ilamındaki ve tapudaki hisseleri oranında ödenmesine,

5-492 Sayılı Harçlar Yasası’nın ek : 1 sayılı tarife A, III, b , bendi uyarınca peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden taraflara düşecek pay üzerinden binde 11,38 oranında nispi karar harcı alınarak HAZİNE'YE GELİR KAYDINA,

6-Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 3.717,10 TL yargılama giderinin hissedarlardan tapudaki hisseleri oranında tahsiline ve davacıya ödenmesine,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca 8.900,00 TL vekalet ücretinin hissedarlardan tapudaki hisseleri oranında tahsili ile davacıya ödenmesine,

8-Davalılar Ali Er ve Pırıl Eroğlu kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca 8.900,00TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında tahsili ile davalılar Ali Er ve Pırıl Eroğlu'na ödenmesine,

9-Davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayankısmın, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207/1.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip davacıya iadesine,

Dair, davalının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibareniki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.20/06/2023

Şeklindeki hüküm Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu Salih Kamu Kılınç'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.