Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:01

T.C. AYVALIK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2020/72 Esas

KARAR NO: 2023/546

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/09/2023 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Kiron ve Elenka kızı, 1972 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı JANE EFTİMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 üstü tüm ülkede yayınlanan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.